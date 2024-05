Katalog zur Ausstellung Lennart Lahuis trifft Joseph Beuys in Moyland

Vier Elemente, eingraviert in den Deckel eines schmalen Buches: Erde, Feuer, Wasser, Luft (Earth, Fire, Water, Air). Darunter zwei Künstler verschiedener Generationen: Lennart Lahuis, Gegenwartskünstler aus den Niederlanden, und Joseph Beuys als einer der bedeutendsten Künstler der Nachkriegszeit. In dem Jahr, in dem Beuys starb, wurde Lahuis geboren. Und doch trafen sich die beiden jetzt in einer intensiven Auseinandersetzung in ihren Werken: In der Ausstellung „Earth, Fire, Water, Air“ ergänzen sie sich, driften auseinander, erzählen von der Natur, von der Mechanik. Wie bei Beuys‘ Honigpumpe rumort es technisch in Lahuis‘ zischender Installation „Hydrology“ auf dem Flur, wo über Apparaten eine ebenso vergängliche wie durch stete Wiederholung einprägsame Wolkenschrift erscheint, zeugen Aschefetzen von der Zerstörungs- und Reinigungskraft des Feuers. Es sind Fotos, Werke, Raum-Installationen in einer von Moyland-Direktorin Antje-Britt Mählmann zusammen mit Lahuis spannend inszenierten Ausstellung. Jetzt ist der Katalog dazu erschienen, von Mählmann in der Stiftung herausgegeben.