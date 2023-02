Eröffnung mit Katherine Leung Wie sieht Isaac Chong Wai aus Hongkong den Niederrheiner Joseph Beuys

Zwei Jahre zuvor hatte der Künstler in einem Gallery-Talk gesagt, dass es das spannende an zeitgenössischer Kunst sei, auf politische und gesellschaftliche Dinge eingehen und reagieren zu können – wobei, so Wai, ein Werk von vor 40 Jahren immer wieder an Aktualität gewinnen könne. Oder am Beispiel Beuys, wie es die neue Moyland-Kuratorin Judith Waldmann im RP-Gespräch mit Blick auf die Beuys-Aktionen „difesa della natural“ und 7000 Eichen gesagt hatte: „Beuys Aufforderung, durch konkretes ökologisches Handeln aktiv zu werden ist unfassbar zeitgenössisch“. Und das nach mehr als 40 Jahren. Isaac Chong Wais Ausstellung titelt denn auch vielversprechend „Das Ende des Wachstums“. Der in Berlin lebende Künstler arbeitet in einer Reihe von Medien, darunter Performance, Skulptur, Video, Malerei und Fotografie und wird auf das Werk Beuys reagieren.