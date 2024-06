„Institute of Queer Ecology“ Neue Moyland-Ausstellung zur „drängendsten Debatte unserer Tage“

Alle werden von Pink umfangen in der neuen Ausstellung in Museum Schloss Moyland. Pink leuchten drei Wachstumslampen in der Schloss-Galerie und hüllen Besucher, Kunst und Wände in schmeichelndes Licht. Pink wurden einst von „Aktivisten“ die Basaltstelen eingefärbt, die Beuys Anfang der 1980er Jahre in Kassel gestapelt hatte. Das Pink sollte die aus heutiger Sicht bahnbrechende Aktion 7000 Eichen des Düsseldorfer Akadamieprofessors diskreditieren, lächerlich machen. Daran erinnert eine Installation im nächsten Raum. Doch in das scheinbar schmeichelhafte Pink der Wachstumslampen, das auch in den Eckraum mit der Installation zu 7000 Eichen scheint, knallt grell ein Video wie vom Weltuntergang: brennende Wälder, verkohlte, zerstörte Natur überall. Es läuft in spannender Dauerschleife im Eckturm.