Ausstellung in Moyland : Beuys’ Filz und Capri-Batterie

Das Multiple auf Filzplatten, die ein Tonband beherbergen, „Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee“ entstand 1968 für die Gabriele Mazzotta, Mailand, und war das erste für Italien. Foto: Matthias Grass

Bedburg-Hau Unmittelbar nach den Corona-Lockerungen eröffnet das Museum Schloss Moyland die nächste Ausstellung: „...hier ist meine Heimat – Beuys in Italien“ heißt diese und ist bis zum 13. September im Schloss-Gebäude zu sehen.

Barbara Strieder, kommissarische künstlerische Leiterin von Museum Schloss Moyland, möchte frei nach Goethe ins Land entführen, wo die „Zitronen blühn und die Goldorangen glühn“. Goldorangen hat sie zwar nicht, aber eine knatschgelb leuchtende Zitrone setzt einen Lichtpunkt in den gewohnt dämmrigen ersten Saal der neuen Ausstellung im Museum Schloss Moyland: „...hier ist meine Heimat – Beuys in Italien“ heißt die und macht nicht nur Lust auf Italien, sondern auch auf den Künstler und seine Arbeiten, die hier in Zeichnungen und als Plastik und vor allem in vielen Fotografien, Multiples und Dokumenten präsentiert werden. Die Ausstellung gilt ein bisschen auch als Geburtstagsgeschenk an den Künstler, der am 12. Mai vor 99 Jahren geboren wurde.

Mehr als 90 Beuys-Arbeiten hat Kurator Alexander Grönert dafür zusammengetragen und kann so aus „Eigenmitteln“ (alle Werke, Fotos und Dokumente stammen aus der Sammlung oder aus dem Beuys-Archiv) in der halben Schloss-Etage von der Faszination erzählen, die Joseph Beuys vom Land, in dem die Zitronen blühen, hatte. Das begann schon 1943, als der Mann aus dem Land, wo die „Kanonen blühn“ (um Erich Kästner zu zitieren), als Sturzkampfflieger der Deutschen Luftwaffe in Italien stationiert war und Einsätze gegen den Balkan flog. Der junge Bordschütze und -funker vom Niederrhein war in Foggia stationiert, in der Nähe des Massivs Monte Gargano, das sich wie ein Sporn des Stiefels Italien in die Adria schiebt.

Das bekannte Multiple „Capri-Batterie“ darf bei einer Ausstellung über Beuys nicht fehlen. Foto: Matthias Grass

info Schloss Moyland öffnet Ausstellung Vortrag im September Die Kunsthistorikerin und Autorin Petra Richter, die Beuys Beziehung zu Italien in ihrem Buch gut beschrieben hat (wir berichteten), wird, so Corona es zulässt, am 13. September zur Finissage über die Affinität der Niederrheineres zu Italien berichten. Keine Eröffnung Wegen der Kontaktbeschränkungen gibt es keine Eröffnung, die Schau ist Di bis So von 11 bis 18 Uhr zu sehen.

1957 skizzierte Beuys den Blick des Fliegers auf dieses Massiv auf ein ausgerissenes Stück Pappe mit Bleistift und Beizespritzer: Weiche Graphit-Linien auf bräunlichem Papier zeichnen die Küstenlinie, die Bergmassive und die Landschaft nach. „Man kann den Monte Gargano sehr gut identifizieren“, sagt Grönert. 1971 kommt der Künstler wieder nach Italien und bleibt der Halbinsel treu: Er organisierte Ausstellungen in Rom und Neapel und anderen Orten bis hin zur Installation „Straßenbahnhaltestelle“ in Venedig. Er suchte nach Spuren und verborgenen Kräften, denen er dort nachspürte, wie er in einem Interview später sagte, suchte den Zusammenhang zwischen den Kulturen und der Landschaft und war fasziniert, wie das Meer den Stein skulptural forme. Die Zeichnungen seien Kriegszeichnungen, die er bei seinen Flügen gemacht habe, sagt er im selben Interview zu einer Ausstellung über seine Italien-Bilder in Luzern 1979.

Kurator Alexander Grönert mit Maske in der neuen Ausstellung über Beuys in Italien im Museum Schloss Moyland. Foto: Matthias Grass

Beuys’ Italien-Ausstellungen sind allesamt in der Moyländer Schau dokumentiert: Mit Plakaten, Fotos, Arbeiten. Die Fotos fangen auch die Atmosphäre ein, wenn Beuys dozierend seine Bilder erklärt, die Runde der Gäste an seinen Worten hängt oder er auf dem berühmten Plakat zur Ausstellung 1971 in Neapel forsch dem Fotografen entgegenschreitet. Dokumentiert ist auch das bis heute so zeitgemäße Projekt „Difesa della Natura“: Zwischen 1972 und 1985 verbrachte Joseph Beuys jährlich mehrere Wochen in dem Abruzzendorf Bolognano nahe Pescara, um dort sein langfristiges künstlerisch-ökologisches Projekt „Difesa della Natura“ (Verteidigung der Natur) zu betreiben. Es waren jene Jahre, in denen Beuys agrare Erneuerung, ökologisches Denken und Umweltschutz, quasi frühes „grünes Gedankengut“ in Veranstaltungen und Aktionen propagierte, wie es passend zu einer Austellung in Zürich über dieses Projekt heißt.