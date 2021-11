Museum Kurhaus Kleve : Nacktheit – eine Frage der Perspektive

Ausstellung im Aufbau: Chrystal Hassell und Eva Maria Hinterhuber (v.l) mit der Fotografie einer stillenden Mutter von Jocelyn Lee. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Das Museum Kurhaus Kleve zeigt ab Freitag, 26. November, die Ausstellung „Der nackte Körper“ mit 80 Kunstwerken aus fünf Jahrhunderten. Die Schau ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Museum Kurhaus Kleve und der Hochschule Rhein-Waal.

Venus ist die schaumgeborene, die antike Göttin der Liebe und der Schönheit, der Begierde und der Sexualität. Auf Sandro Botticellis Gemälde aus dem 15. Jahrhundert steht sie leichtfüßig, ein bisschen entrückt auf einer Muschel und schwebt nackt hernieder an die Gestaden des Meeres. Die Schaumgeborene eben, Sinnbild für Schönheit und Begierde.

Im Museum Kurhaus Kleve ist Jane die Schaumgeborene: Sie steht leichtfüßig wie die Göttin vor der Brandung, das rechte Standbein gerade, das linke Spielbein eingeknickt. Die blonden Haare werden ihr wie verspielt vom Seewind ins Gesicht geweht, ihr Blick geht in die Weite. Wie ihr berühmtes Pendant ist Jane wie selbstverständlich nackt.

Hanns Lamers: Zwei Akte mit Katze, Öl auf Pappe aus dem Jahr 1953. Foto: Markus van Offern (mvo)

Jane ist 2015 Anfang 70, als die amerikanische Fotografin und Yale-Absolentin Jocely Lee sie wie Botticellis Venus vor die brechenden Wellen stellt (so auch der Titel der einen Meter großen Fotografie). Mit abgeknickten Spielbein, dem geraden Standbein, der selbstverständlichen Nacktheit. Jane ist das Sinn- und Titelbild für die neue Ausstellung im Klever Museum Kurhaus, die kommenden Freitag, 26. November, 19.30 Uhr eröffnet werden soll.

Wenn Corona es zulässt sprechen Museumsdirektor Harald Kunde, Ralph Zinnikus, Dezernent für Kultur und Weiterbildung der Bezirksregierung Düsseldorf, sowie von der Hochschule Rhein-Waal die Vizepräsidenten Tatiana Zimenkova und Jörg Petri und nicht zuletzt Eva Maria Hinterhuber, Professorin für Soziologie mit Schwerpunkt Gender Studies. Hinterhuber arbeitet seit geraumer Zeit mit Valentina Vlasic vom Museum Kurhaus an einem vom Ministerium geförderten Ausstellungs-Projekt, das sich mit dem nacktem Körper auseinandersetzt. Titel: „Der nackte Körper. Eine Frage der Perspektive“. Die beiden arbeiteten zusammen mit Studierenden unter Federführung von Crystal Hassell, die als Studentin das Ganze mit koordinierte und ebenfalls zur Eröffnung sprechen wird. Zum Team dazu gehörten auch noch unter anderen Gerd Borkelmann, Alexandra Eerenstein und die Fotografin Kirsten Becken, Lehrbeauftragte der HSRW mit ihren Studierenden der Fachrichtung Medien- und Kommunikationsdesign.

„Es waren 17 Studierende aus dreizehn verschiedenen Herkunftsländern aller Kontinente mit ihren jeweils unterschiedlichen Erfahrungen, Wissens- und Interessensbeständen beteiligt – das garantiert eine Vielfalt an Perspektiven auf das Thema“, sagt die Professorin. Herausgekommen ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Fachbereichen der Hochschule Rhein-Waal unter Federführung von Prof. Hinterhuber und dem Museum Kurhaus mit Kuratorin Valentina Vlasic, die in eine spannnende Ausstellung zum Thema mündet. „Sexualität und auch Nacktheit spielt in den Gender and Diversity Studies eine wichtige Rolle, gleichermaßen ist der nackte Körper in der bildenden Kunst durch alle Epochen und Stile hindurch ein ebenso vertrautes wie bedeutendes Sujet und bis heute allgegenwärtig“, sagt Hinterhuber. Dabei könne die künstlerische Auseinandersetzung mit dem nackten Körper sowohl gesellschaftliche (Macht-)Verhältnisse widerspiegeln, aber auch aufbrechen.

Die Studierenden haben dazu mehr als 80 Werke aus der Sammlung des Museums und Leihgaben zusammengestellt, die nicht nur einen Blick auf die Perspektiven von Nacktheit werfen, sondern auch ihre Darstellung in Arbeiten vom Barock bis in die Gegenwart zeigen. Es sind malerische Werke in der Auswahl, Grafiken von Goltzius, Plastiken von unter anderem Mataré, Marcks und Balkenhol und viele Fotografien, darunter auch Fotos der jungen Kennedy Carter oder von Zanale Moholi, deren Fotos vom Leben der schwarzen LGBT-Gemeinschaft in Südafrika derzeit auch im Gropiusbau in Berlin gezeigt werden. Es sind aber auch Arbeiten der Studierenden dabei, wie ein fotografischer Blick auf samtene Haut mit seidenem Tuch (Titel Mother’s Daugther“), das Sophia Cockburn aus Goch fotografierte, eine Schülern Kerstin Beckens.

Kirsten Beckens eigenwillige Interpretation des Gemäldes von Gustave Courbet „Der Ursprung der Welt“ und eine ihrer Schwarzwaldfrauen begrüßen übermannsgroß den Besucher auf dem oberen Treppenabsatz im Friedrich Wilhelm-Bad, in dem auch Jocelyn Lees „Jane“ und eine von Lee inszenierte innige Stillszene zu sehen sind. Im Erdgeschoss beginnt der Weg mit expliziten Männerakten von AA Bronson. Nicht zu vergessen die beiden Liebenden des Klever Malers Hanns Lamers oder das Beulenmännlein von Paloma Varga Weisz.

Die Ausstellung wird in drei Themen entwickelt: Sie rückt, so Hinterhuber, die künstlerische Darstellung, aber auch den Bruch mit Idealen des nackten Körpers in den Fokus. Sie richtet das Augenmerk auf Kunstwerke, die Nacktheit positiv und selbstermächtigend präsentieren. Und sie suchen nach dekolonialen, vielfältigen Perspektiven auf den nackten Körper in der Kunst. Letztlich gehe es in dem Projekt um einen neuen Blick auf Nacktheit, um das Ringen um ein andere, emanzipatorische Erzählung mit Blick auf den nackten Körper, sagt Hinterhuber.