Ausstellung : Hans-Peter Müller stellt zum zweiten Mal in Kalkar aus

Meist sind es Stillleben in Öl auf Leinwand, die Hans-Peter Müller malt. Stühle sind ihm besonders lieb. Foto: Anja Settnik

Kalkar Nach 15 Jahren zeigt Hans-Peter Müller aus Witten erneut Bilder im Museum Kalkar. Seine realistischen Gemälde sind vorrangig Stilleben, bei denen ihm Stühle besonders wichtig sind.

Günther Bergmann, heute CDU-Landtagsabgeordneter, hatte vor vielen Jahren mal Arbeiten von Hans-Peter Müller in Witten gesehen und in seiner Heimatstadt davon berichtet. So kam es, dass der Verein der Freunde Kalkars auf den Ruhrgebiets-Künstler aufmerksam wurde und ihn einlud, im Museum Kalkar auszustellen. In diesem Sommer nimmt Müller die Gelegenheit zum zweiten Mal wahr und freut sich, dass das Haus inzwischen renoviert ist, vor allem ein besseres Beleuchtungskonzept besitzt. Umso passender scheint der Ausstellungstitel „Schauen, Sehen, Finden. Gemalte Räume“.

Was Hans-Peter Müller in Öl auf Leinwand malt, ist sehr realistisch, wobei sich hier und da auch eine kleine abstrakte Verfälschung zeigt. Im Mittelpunkt seiner Stillleben stehen fast immer Stühle, „die sind für mich fast wie Lebewesen“, sagt der Künstler. Ein wenig Stil müssen sie schon haben, Caféhaus-Stühle, Art-Deco-Sessel oder auch mal solche im Bauhaus-Look sind ihm besonders lieb. Dazu wird hier und da ein Tisch gruppiert, Licht fällt durch hohe Fenster in die Szenerie, Fußböden und Decken begrenzen die Räume, die in ihrer schlichten Geometrie auf den Betrachter wirken. Menschen kommen nur als Beiwerk vor – vielleicht mal von hinten oder unscharf im Profil. Sie huschen gerade aus dem Bild, betonen eher die Strukturen der Räume, als dass sie als Figuren wichtig wären.