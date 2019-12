Ausstellung : Über den Reiz der Unbestimmtheit

Goch Es ist nicht schlecht, wenn Besucher der neuen Ausstellung im Museum Goch ein ganz klein wenig Ahnung von Physik haben. Oder von Philosophie. Oder zumindest große Neugier mitbringen.

Er ist ein Schüler von Rudolf Schoofs, über den in Goch geborenen Stuttgarter Kunstprofessor hat ihn auch das Gocher Museumsteam kennen gelernt. Längst ist Harald Fuchs allerdings selbst arrivierter Künstler, lehrt in Düsseldorf Design und hatte auch eine Professur für den Bereich Zeichnung. Im Museum Goch zeigt er ab Sonntag, 8. Dezember, Installationen, die aussehen wie naturwissenschaftliche Experimente. Doch das sind sie nicht, ahnt jeder, der einen Moment über die mögliche Wirkungsweise der Apparaturen nachdenkt. Womit dann schon ein großes Stück Erkenntnis gewonnen ist: Harald Fuchs will verunsichern. Seine Ausstellung hat er deshalb „Nennen wir es besser Unbestimmtheit“ genannt.

Wären die Aufbauten aus Glas, Licht, Kugeln und Bewegung klassische Versuchsaufbauten, hätten sie in einem Kunstmuseum nichts verloren. Also sind sie wohl Kunst, die mit einem Weltbild spielt, auf das wir uns alle gerne stützen, das aber falsch ist. Dr. Stephan Mann, Museumsleiter in Goch, bestätigt: „Je tiefer wir in eine Sache eintauchen, umso mehr erkennen wir, dass sie so nicht stimmt, dass nichts so eindeutig ist, wie es schien. Etwas mag Realität sein, aber ist es deshalb auch Wirklichkeit?“ Der Wahrnehmung von uns Menschen ist nicht zu trauen, das hat schon der Philosoph Platon, dessen Höhlengleichnis fortgeschrittene Schüler und Studenten kennen sollten, gewusst. Gut möglich, dass das, was wir für wirklich halten, in Wahrheit nur ein Schatten ist oder ein Spiegelbild. Und damit allenfalls Teil der erwarteten Antwort.