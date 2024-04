Große Edition in drei Museen Museum Goch eröffnet „Edition Block“ am Sonntag

Wer die Edition Block in Gesamtheit gucken möchte, für den gibt’s jetzt endlich die lang ersehnte Kombikarte für Moyland, Goch und Kurhaus Kleve, die während der ganzen Ausstellungszeit gültig ist. Man muss also nicht an einem Tag drei Museen besuchen, sondern kann sich in jedem Haus Zeit lassen – zumal jedes Museum einen anderen Schwerpunkt Teil der Edition zeigt.