Museum Arenacum Die Magie der Farbe im Wasser

„Gelernt hatte ich das Malen schon als Kind - mein erster Lehrmeister war mein Opa“, sagt Zieseniss. Wenn der kleine Junge beim Opa in Düsseldorf zu Besuch war – er selbst wuchs in seiner Familie an der Wasserburgallee in Kleve auf – dann durfte er auch malen. „Opa sagte dann, mal doch das Glas“, erinnert sich der 76-Jährige. Und wie? „Du musst richtig gucken“ war die Antwort. Und das lernte Zieseneiss, den richtigen Blick fürs Bild zu haben und das Motiv zu finden. Jetzt zeigt das Klever Museum Arenacum den Maler Wolfgang Zieseniss und seinen Blick auf und in das Wasser. Er malt die Farbenpracht, die Wasser beispielsweise im Mittelmeerraum entfalten kann, das Flimmern und Brechen von Licht und die Farbe des Himmels. Das hat Zieseniss – der als Segler oft auch mit dem Boot unterwegs war – immer schon fasziniert. Aber auch der Blick auf die Küste, auf die Land- und Seemarkierungen der niederländischen Nordseeinseln. Oder es gibt die von Wellen gebrochenen Ansichten von Häusern und Stadtlandschaften, in die man eintauchen kann. „Oft sind es Urlaubseindrücke, die ich mitbringe und dann im Atelier als Bilder umsetze“, sagt er. Als Bilder auf Leinwand im großen Format mit Acryl gemalt, oder als feine Aquarell-Zeichnung aufs Blatt gesetzt.