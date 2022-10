Neues Stück vorgestellt : Mundarttheater Louisendorf spielt auf gleich zwei Bühnen

Bedburg-Hau/Uedem Bereits seit über 30 Jahren, immer an den beiden letzten Oktober-Wochenenden, präsentiert das Mundarttheater Louisendorf ein neues Bühnenstück.

„Beckers Brötchen sind die Besten“, heißt die aktuelle Komödie, die in Louisendorf und in Keppeln aufgeführt wird.

Schon im Reigen der Louisendorfer 200-Jahr-Feier im September zeigten die Laienschauspieler Mundarttheaters am Pfälzer Abend ihr Können. Nun steht an den beiden letzten Oktober-Wochenenden das alljährliche Highlight der Theatergruppe um Helmut Appenzeller auf dem Programm. Im Schützenhaus in Louisendorf werden vier Aufführungen, in der „Dorfschule“ in Keppeln werden zwei Vorstellungen gegeben. Bereits seit Monaten proben die Darsteller das neue Bühnenstück : Eine Komödie in drei Akten, geschrieben von Sonja Buchholz. Und auch wenn alles gewissenhaft und professionell über die Bühne geht, das Lachen kommt dabei nicht zu kurz.