Louisendorf : Louisendorf: Komödie uff pälzersch

Bedburg-Hau-Louisendorf Mundarttheater des Golddorfs Louisendorf mit neuen Aufführungen ab Donnerstag.

Im Golddorf Louisendorf ist wieder Theaterzeit! Wie schon seit über 20 Jahren, so dürfen sich die Zuschauer auch dieses Jahr auf ein Theaterstück „uff pälzersch" freuen. Bei dem Stück „Die Damenkapelle" (Manche mögen's heiß) wird in einem Stück mit drei Akten viel Lokalkolorit in eine umwerfende Komödie verpackt. Das Stück stammt aus der Feder des Vorsitzenden, Helmut Appenzeller. Für die Aufführungen in der ehemaligen Schule gibt es noch Restkarten. Am Donnerstag, den 24.10. (19.30 Uhr), am Samstag, den 26.10. (20 Uhr) und am Sonntag, den 27.10. (15 Uhr) sind noch Plätze frei. Wer an diesen Terminen nicht kann, hat noch die Möglichkeit, Karten für die Vorstellung in der Keppelner Dorfschule am Sonntag, den 3.11. (18 Uhr) zu bekommen. Die Karten sind über Inge Frericks (02824/962270) zu beziehen.