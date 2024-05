Pfingstfest zum Jubiläum Warum sich die Mühle in Donsbrüggen seit 200 Jahren dreht

Ihre Flügel mit der Spannweite von 21 Metern sind in diesen Tagen festlich geschmückt, und ein buntes Treiben herrscht über Pfingsten rund um die historische Mühle im Klever Ortsteil Donsbrüggen. Weil sie im Jahre 1824 erbaut wurde, konnte der Förderkreis Alte Mühle Donsbrüggen zum 200. Geburtstag einladen. Traditionell findet an Pfingstmontag in ganz Deutschland seit 31 Jahren der Mühlentag statt. „Wir haben dieses Mal alles auf zwei Tage verteilt, um sowohl die 200-Jahr-Feier als auch den Mühlentag gebührend zu begehen“, sagt Norbert Schmitz, Vorstand des Förderkreises. Am Sonntag wurde gefeiert, und auch am heutigen Pfingstmontag noch bis 18 Uhr.