Ausflugsziel zu Pfingsten Die Holländermühle in Donsbrüggen wird 200 Jahre alt

(jehe) Windkraft wurde am Niederrhein schon lange vor der Zeit genutzt, in der Energieunternehmen Windräder im Reichswald planten und Bürger sich über die Verspargelung der Landschaft ärgerten. Im heutigen Klever Ortsteil Donsbrüggen zum Beispiel wurde schon vor 200 Jahren eine Windmühle in Betrieb genommen. Mittels Windkraft, die ihre Flügel zum Drehen brachte, setzte der Apparat den mächtigen Mühlstein in Bewegung. Damit mahlten die Donsbrügger Getreide zu Mehl, das zum Backen verwendet wurde.