Neue Ausstellung im Schloss Moyland zeigt niederrheinische Landschaften von Heek

Eigentlich war Johan Peter Heek Weber – das hat er zeitlebens betont. Studiert hatte er in Krefeld, dort wo die „Webeschule“ für angehende Textilingenieure ist, die gegründet worden war, als das Rheinland noch von großen Webereien geprägt war und Krefeld als Hochburg exzellenter Seidenweberei galt. Ab 1932 lehrte der Bauhaus-Meister Johannes Itten in Krefeld. Mit und nach Itten kamen weitere Bauhäusler als Lehrende an die Textilfachschule: Gerhard Kadow 1938, Georg Muche 1939 als Leiter der Meisterklasse, Elisabeth Kadow 1940. 1958, nach dem Muche in den Ruhestand gegangen war, übernahm Elisabeth Kadow die Leitung der Textilabteilung. Sie war die letzte Dozentin, die noch am Bauhaus gelernt hatte.