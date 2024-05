110 Aussteller bis Sonntag Das bietet das „GartenLeben“-Festival am Schloss Moyland

Wer den Eröffnungstag von „GartenLeben“ am Donnerstag verpasst hat, muss nicht traurig sein: Die Veranstaltung geht noch bis einschließlich Sonntag, und zwar täglich von 10 bis 18 Uhr. Im letzten Jahr zog „GartenLeben“ übrigens an allen Tagen zusammen mehr als 10.000 Besucher an – was aber aufgrund der Weitläufigkeit des Geländes kaum auffällt. Läuft es so weiter wie am Eröffnungstag, dann dürfte die Besucherzahl jedenfalls auch in diesem Jahr wieder sehr zur Zufriedenheit der Veranstalter und Aussteller ausfallen.