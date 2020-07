Museum Schloss Moyland : Entdeckertour mit Hasimir durch Schloss und Park

Bedburg-Hau Neues Angebot für Eltern und Kinder in Schloss Moyland mit Aufgaben für einen Nachmittag in Park und Ausstellung: Jetzt gibt es eine Tasche mit dem Konterfei des hasen und vielen Spielen

Der schwarze Hase Hasimir ist überall im Schloss: Manchmal wetzt er so schnell um die Ecke, dass man nur noch seine schwarzen Pfoten auf dem weißen Marmorboden sieht, manchmal wirft er – husch husch – seinen Schatten auf die Wand. In seinem runden Turmzimmer erklärt Hasimir den Kindern den Beuys so, wie der Beuys früher dem Hasen die Kunst erklärte. Jetzt lockt Hasimir auch noch mit einer tollen Entdecker- und Mitmachtour ins Museum: „Im Museumsshop können junge Besucher und Familien eine Tasche mit Utensilien für einen spannenden Nachmittag im Schlosspark erwerben“, sagt Sophia Tuchard, Sprecherin von Museum Schloss Moyland. Das kostet zwölf Euro.

Es ist eine Tasche, die es in sich hat: Außen prangt Hasimirs Konterfei auf dem Stoff (man kann den Beutel also noch weiter nutzen), innen warten Sport, Spiel, Spannung: Aufgaben, Hinweise und Tipps für die Erkundung des Schlossparks und des Kräutergartens. „Mit dabei sind ein Hasimir-Bleistift und das Heft ,Schau genau’. Hier gilt es, einen genauen Blick auf die Skulpturen im Park zu werfen und Aufgaben zu lösen“, sagt Tuchard. Und für die Kleinen, die „sportlich“ über das Gelände toben, haben sich die Moyländer unter Federführung von Museumspädagogin Sarah Lampe einen ganzen Reigen ausgedacht.

So kann jeder zum Beispiel mit einem Handy fotografieren – aber ganz ohne Fotoapparat? „Das geht“, sagt Sophia Tuchard. In dem Beutel ist ein Stück Papier drin, so eine Art lichtempfindliches Fotopapier. Damit kann man Fotos machen – wie früher, als Handys nur telefonieren konnten. „Beliebige Gegenstände wie Federn, Blätter oder Blumen werden auf das Blatt gelegt. Durch die Sonne entsteht am Ende eine kameralose Fotografie, ein ganz besonderes Unikat“, erzählt Tuchard. Nicht zu vergessen ist in der Tasche auch eine die Blumenpresse für das Herbarium – ein eigenes Pflanzenalbum.