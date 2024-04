Mehr als 110 Aussteller So wird das Garten- und Kräutergartenfest in Moyland

Schließlich soll die „GartenLeben“ zuvorderst darüber informieren, wie Gartengestaltung im 21. Jahrhundert funktioniert. So werden nicht nur Blumen, sondern auch Gartenkeramik, Kunst und Antiquitäten gezeigt. Und die Veranstalter versprechen Insidertipps: Wie züchtet und pflegt man Rosen? Wie gestaltet man einen Garten insektenfreundlich? Welche Terrassenmöbel fügen sich passend ins grüne Drumherum ein? „Pflanzendoktor“ Franz Beckers erklärt, wie kranke Pflanzen wieder gesund werden. Besucher sollen sogar Bodenproben und Blätter mitbringen, so wird die Beratung alltagstauglich. Und der Gärtner erklärt, was Schnecken vom Basilikum oder den Zünsler vom Bux abhält. Beim Pilzseminar „Village Fungi“ wird erklärt, wie der Hobbygärtner Speisepilze im heimischen Garten etwa auf Baumstämmen oder in Pilzbeeten züchten kann. Um die Ausstellungsflächen herum haben die Organisatoren ein Programm auf die Beine gestellt. So finden Kräutergartenführungen statt, Klavierspieler Norbert Schulte im Café sorgt für musikalische Begleitung. Als sogenannter „Walking Act“ ist die Mimikfigur Jochen der Elefant mit von der Partie. Er ist mit dem Fahrrad auf dem Areal unterwegs.