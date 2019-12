Kunsthandwerkermarkt : Handverlesenes im Park von Moyland

Zauberhafte Stimmung ist garantiert, wenn Moyland zum Kunsthandwerkermarkt einlädt. Ob im Nebel, in Sonnenschein oder gar in winterlicher Pracht: Die Veranstaltung wird wieder viele tausend Besucher in ihren Bann ziehen. Foto: Stade, Klaus Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Bedburg-Hau Für manche ist es der 22., für andere der erste, für Bedburg-Haus Bürgermeister Peter Driessen wird der diesjährige Moyländer Weihnachtsmarkt der letzte in diesem Amt sein. Aber alle freuen sich und sind gut vorbereitet.

Eine Neuerung ist der Not geschuldet: Weil das Depot des Museums Schloss Moyland saniert werden muss und die eingelagerten Kunstwerke für längere Zeit in die Ausstellungshalle gebracht werden, um dort gereinigt zu werden, steht der Innenraum dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht zur Verfügung. Jannie Uhlenbrock-Lueb, langjährige Organisatorin des KunsthandwerkerWeihnachtsmarktes, erklärte im Pressegespräch, welche Konsequenz dies hat: „Um die Bücher, die die Stiftung verkauft, und empfindliche Papierarbeiten dennoch zeigen zu zeigen, errichten wir im Park ein großes Zelt, in dem allerdings niciht alle Aussteller unterkommen die wir sonst in der Ausstellungshalle unterbringen.“ Dennoch gibt es auch in diesem Bereich ein neues Angebot: Kalligraphie, kunstvolles Schreiben, heute „Handlettering“ genannt.