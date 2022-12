Alte Pannierfabrik Move Factory in Kleve soll finanzielle Hilfe bekommen

Die Zukunft der Move Factory auf dem Gelände der ehemaligen Pannierfabrik soll langfristig gesichert werden. Die „Bewegungs-Fabrik“ hatte bis dato immer jährlich Anträge an die Stadt stellen müssen, um ihren Fortbestand sichern zu können. Die Stadt hatte den Träger dazu mit einem Zuschuss von 7000 Euro Jahr für Jahr unterstützt. Das soll künftig verstetigt werden, in dem die Move Factory in den Jugendhilfeplan aufgenommen wird. Deshalb wird das Anliegen der Move Factory in den Jugendhilfeausschuss verwiesen, der als zuständiger Fachausschuss die Sache prüft, diskutiert und empfiehlt. So hatte der Hauptausschuss der Stadt Kleve mit Mehrheit empfohlen. Der Vorteil für die Factory: Wer im Jugendhilfeplan aufgenommen ist, muss nicht Jahr für Jahr einen Antrag stellen, sondern hat längerfristig Planungssicherheit.