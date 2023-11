28-Jährige Frau leicht verletzt Mountainbiker flüchtet nach Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrerin

Am Dienstag (7. November 2023) kam es gegen 16.20 Uhr an der Tiergartenstraße in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 28-jährige Frau aus Kleve befuhr mit ihrem E-Scooter den parallel zur Straße verlaufenden Radweg, als sie ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem schwarzen Mountainbike überholte. Der männliche Fahrer des Mountainbikes tat dies auf nur einem Rad fahrend. Dabei touchierte er die Frau.