Diskussion um Mottowagen in Kalkar „Ohne Hirn und Arbeitgeber wird man einfach Klimakleber“

In Kalkars historischem Ortskern gibt es traditionell an Altweiber einen Karnevalszug, der zwar nicht so groß sein mag wie manch andere, sich in Sachen Stimmung und Kreativität aber nicht verstecken muss. Für politischen Straßenkarneval waren die Narren in der Nicolaistadt bislang aber nicht bekannt. Dann kam der Umzug 2023.