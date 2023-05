Verletzte am Wochenende Motorradsaison im Kreis Kleve beginnt mit schweren Unfällen

Doch die Motorradsaison – die mit dem Frühlingsanfang angebrochen ist und nun mit den steigenden Temperaturen an Fahrt aufnimmt – hat auch Schattenseiten: Im Vergleich zu den Wintermonaten kommt es häufiger zu Unfällen mit Kraftrad-Beteiligung. Das zeigte sich im Kreis Kleve auch am vergangenen Wochenende: Am Freitag kollidierte in Schneppenbaum ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Kalkar bei einem Überholvorgang mit dem Audi einer 30-jährigen Fahrerin aus Bedburg-Hau. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei setzte der Motorradfahrer genau in dem Moment zum Überholvorgang an, als die Autofahrerin nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Der Motorradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste per Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, die Fahrerin des Audi erlitt einen Schock.