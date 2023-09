„Kein Kavaliersdelikt“ Motocross-Rowdys verbreiten Angst im Reichswald

Mitte September sind mehrfach Motocross-Fahrer im Reichswald gesichtet worden. In der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Kleve, wenn...“ berichtet eine Nutzerin, dass ihr Vater am 14. September gegen 16 Uhr im Bereich des Waldjugend-Standortes an der Straße Mönnekenwald, Ortsteil Reichswalde, von zwei Motocross-Fahrern bedroht und belästigt worden sei. Mehrere andere Nutzer kommentieren, dass sie ebenfalls Motocross-Fahrer im und am Reichwald gesichtet hätten.