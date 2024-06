Mysteriöser Mordfall 48-Jähriger in Kleve festgenommen – aber wo ist die Leiche?

Kleve/Konstanz · In Kleve wurde in der vergangenen Woche ein Mann festgenommen, der einen 51-jährigen Mann in dessen Haus am Bodensee umgebracht haben soll. Einzig: Die Leiche wird noch gesucht. Wurde sie am Niederrhein versteckt?

17.06.2024 , 18:14 Uhr

Mit Hundertschaften suchte die Polizei etliche Landstriche nach der Leiche von Jan H. ab. Bislang wurde sie nicht gefunden. Foto: Küster/Südkurier

Von Peter Janssen