Mehr Betreuungsplätze Montessorischule in Kleve bekommt weitere OGS-Gruppe

„Ich bin froh, dass wir mit dem neuen Angebot bis zu 25 weiteren Schülerinnen und Schülern der Montessorischule ein wichtiges Betreuungsangebot im Rahmen des Offenen Ganztages anbieten können. Die Stadt Kleve steht auch weiterhin in stetigem Austausch mit Trägern und Schulen, um die Betreuungssituation an Klever Schulen weiter zu optimieren“, sagt Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing. An den übrigen Schulen in Kleve seien aufgrund der personellen und räumlichen Kapazitäten derzeit keine Erweiterungen möglich.