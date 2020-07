Schulbau in kleve : Montessori-Schule wird viel später fertig

Sollten Ende Juli abgeschlossen sein: Die Umbauarbeiten an der Montessori-Schule in der Spyckstrasse. Jetzt kommt es zu weiteren Verzögerungen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Wegen Baumängel muss der Einzugstermin für die Grundschule in der Unterstadt verschoben werden. Die Schüler werden weiter in den Räumen des Konrad-Adenauer-Gymnasiums unterrichtet werden.

Die Kinder der Montessori-Grundschule an der Spyckstraße werden noch geraume Zeit für den Präsenz-Unterricht hinaus nach Kellen zum Konrad-Adenauer-Gymnasium mit dem Bus fahren müssen. Die Fertigstellung ihrer angestammten Schule in der Klever Unterstadt wird sich deutlich verzögern. Eigentlich hätten die Jungen und Mädchen schon Ende Juli in die angestammten Räume an der Spyckstraße zurückkehren sollen. In Räume, die komplett durchsaniert und mit einem Anbau erweitert werden sollten, mit einer runderneuerten schicken Fassade wie die des Klever Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums. Denn auch der 100 Jahre alte, altehrwürdige wie stattliche Bau der Unterstadtschule an der Spyckstraße ist in klassischem Backstein verkleidet, der gründlich saniert werden sollte. Nicht zu vergessen sollte die Schule dann auch auf den digital neusten Stand sein.

Doch jetzt hat sich die Fertigstellung des Baus erheblich verzögert. Und weil die Bezirksregierung für die Verlängerung der Erlaubnis, dass die Grundschule im Gymnasium untergebracht werden darf, einen Ratsbeschluss braucht, stand die Sache nochmals auf der Tagesordnung. Einstimmig beschloss der Rat der Stadt Kleve in seiner Sondersitzung, dass die Verlagerung der Montessori Grundschule in das Gebäude des Konrad Adenauer Gymnasiums bis Sommer 2021 verlängert wird.

Info Stadt übernimmt Kosten für das Schoko-Ticket Bus-Kosten Für die Zeit der Verlängerung des Umzugs in das Konrad-Adenauer-Gymnasium ist weiterhin der Transport der Schüler von der Unterstadt Kleve zum Köstersweg erforderlich. Die Kosten werden im Rahmen des Stadtvertrages mit dem Verkehrsunternehmen durch die Übernahme des Eigenanteils des Schokotickets für 125 Schüler finanziert. Diese Kosten belaufen sich auf 750 Euro im Monat und werden aus dem Budget gedeckt beziehungsweise zum Etat 2021 angemeldet.

Der 100 Jahre alte, in seiner Grundsubstanz völlig intakte Schulbau in der Unterstadt soll durch den Umbau ins 21. Jahrhundert geholt werden. Er bekommt neue Fenster, Akustikdecken, Elektro-, Heizungs- und Brandschutztechnik und das Dachgeschosses soll ausgebaut werden. Über den Eingangsbereich wird ein neuer, nach vorne herausragender Kubus kommen, es wird einen würfelförmigen Anbau rechts neben dem bisherigen Schulgebäude geben. Kosten: Knapp Fünf Millionen Euro.

Doch jetzt stockt das Ganze: die Probleme beim Bau der Schule sollen mehrere Gründe haben, so Stadtsprecher Jörg Boltersdorf. Zum einen seien die Fensterarbeiten seitens der Firma nicht fristgerecht fertig geworden. „Die Verzugszeiten belaufen sich bei den Fenstern auf fast vier Monate“, sagt Boltersdorf. Dadurch konnten die Folge-Gewerke wie Elektro sowie Heizung und Sanitär erst später beginnen. Die PAK-Sanierung, die erst während der Bauphase beschlossen werden musste, wurde zwar in den Bauzeitenplan eingearbeitet, hat jedoch auch mehr Zeit in Anspruch genommen als vorher geplant.

Das war alles noch überschaubar – man hoffte, zu den Herbstferien fertig zu sein Doch jetzt gibt’s noch große Probleme beim Putz: „Die wesentliche Verzögerung wird durch die Verputzarbeiten verursacht. Der Putzfirma wurde seitens des Putzmittelherstellers ein Putz sowie ein Verarbeitungsverfahren empfohlen, welches sich als falsch herausgestellt hat. In bereits fertiggestellten Räumen wurden im Rahmen des Trocknungsprozesses Haar-Risse festgestellt“, schildert Boltersdorf die Krux mit dem Putz. Die Probleme seien durch einen Sachverständigen untersucht worden. „Es wurde festgestellt, dass der Putz im großen Teilen ,hohl’ liegt. Dies wurde in einem gemeinsamen Termin mit der Putzfirma, dem Sachverständigen, dem Putzmittelhersteller und Vertretern des Gebäudemanagements der Stadt Kleve erörtert“, so Boltersdorf weiter. Es sei festgestellt worden, dass im Altbau die hohlliegenden Flächen durch die Putzfirma nachgearbeitet werden müssen. Die Nacharbeiten würden mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Der genaue Zeitbedarf könne erst nach abschließender Kontrolle des Putzes, sowie der Festlegung der gesamten nachzuarbeitenden Flächen ermittelt werden. Die Folgegewerke verschieben sich entsprechend. Natürlich aktualisiere man derzeit den Bauzeitenplan, so der Sprecher der Stadt.