Lesung in Kleve Moderatorin Steffi Neu und ihre Mutmacher

„Meine Mutmacher“ heißt Steffi Neus jüngst veröffentlichtes Buch, das die Moderatorin bei einer Lesung in der Stadthalle Kleve vorstellte. Wobei es besser „Erzählung“ statt Lesung hieße: Steffi Neu erzählt, auch wenn sie liest, und führte so mit dem Publikum ein Gespräch über „Wahre Geschichten übers Straucheln und wieder Halt finden“. Vor vollen Reihen gab sie binnen einer Stunde in ihrer bekannt lockeren Art viel Tiefes und Intensives mit auf den Weg.