Herbstmoden : Modenschau bei Mensing: Karo liegt im Trend

Vier weibliche Models sowie ein männliches Model zeigten auf dem Laufsteg angesagte Outfits. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Das Modehaus gestaltete einen Dienstagabend voller Inspiration in Sachen Fashion, der durch Musik, Tanzeinlagen und Getränke und Appetithäppchen abgerundet wurde.

Auch in dieser Saison lud das Modehaus Mensing wieder seine treuesten Kunden zur Modenschau ein: Während der FashionNight erhielten die Klever Stammkunden wieder einen Einblick in die neuesten Looks der kommenden Monate. Das Modehaus gestaltete einen Dienstagabend voller Inspiration in Sachen Fashion, der durch Musik, Tanzeinlagen und Getränke sowie Appetithäppchen abgerundet wurde.

„Während der FashionNight wurde schnell klar: Karo und Kord werden in dieser Saison noch wichtiger und kommen vor allem in Naturtönen zur Geltung“, sagte Filialleiterin Brigitta Schmitt. Ein Trend in diesem Herbst sei ein Mix unterschiedlicher Stilwelten zu einem individuellen und zeitlosen Look. „Nach einer knalligen Sommersaison im Farbrausch kehren klassische und gedeckte Farbtöne zurück, die eher selten mit satten Kontrastfarben kombiniert werden. Die warmen Herbsttöne und flauschigen Materialien machten unseren Gästen Lust auf die kuschelige Jahreszeit“, so Schmitt.

Im Anschluss fanden sich auch im Publikum Kunden von jung bis alt, die im Anschluss an die Show große Freude daran hatten, die neuesten Looks an sich selbst zu testen. Gestärkt vom „Flying Buffet“ und dem ein oder anderen Glas Sekt oder Wein begann die extralange Shoppingnacht.

(RP)