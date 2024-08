Insolvenz in Eigenverwaltung Was wird aus den Sinn-Filialen in Kleve und Goch?

Fünf Häuser betreibt die Modekette Sinn in der Region: Neben Wesel und Goch gibt es gleich drei Filialen in Kleve. In der Fußgängerzone befinden sich ein Männer-, ein Damen- und ein Wäschehaus. Dementsprechend aufmerksam werden am Niederrhein die Nachrichten verfolgt, die am Montagabend aus der Zentrale in Hagen veröffentlicht wurden: Das Unternehmen hat beim Amtsgericht Hagen einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. „Das Gericht hat diesen Antrag genehmigt. Mit dem Verfahren strebt Sinn eine zügige Restrukturierung an“, heißt es.