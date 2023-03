Ideen gesucht Mobilitätskonzept für die Stadt Kleve – jetzt sind die Bürger gefragt

Welche Ziele verfolgt die Stadt Kleve? Welche Maßnahmen sollen zuerst umgesetzt werden? Diese und weitere Fragen werden am 20. März ab 18 Uhr in der Stadthalle in Kleve, Lohstätte 7, besprochen und diskutiert. Alle Bürger sind eingeladen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das beauftragte Büro BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH wird einen Überblick über die bereits erfolgten Arbeitsschritte und das weitere Vorgehen geben. Im Fokus wird an diesem Abend aber die Umsetzung stehen. Dabei haben Bürger die Möglichkeit, Maßnahmen zu benennen, die als besonders wichtig erachtet werden.