Gesundheit : Kreis-Projekt „Mobile Retter“ vom Land ausgezeichnet

Mobile Retter: Für das Projekt ist der Kreis Kleve in Düsseldorf ausgezeichnet worden. Foto: Mobile Retter

Kreis Kleve Mit dem Projekt „Mobile Retter“ hatte der Kreis Kleve 2017 beschlossen, qualifizierte Ersthelfer, die sich dazu freiwillig melden, mit einer Notfall-App auszustatten. Die zwei Jahre waren sehr erfolgreich.

Von Anja Settnik

(nik) Manchmal geht es um Sekunden oder zumindest um Minuten. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand ist das unbedingt so; da hängt das Überleben oft davon ab, dass jemand schnell das Richtige tut. Mit dem Projekt „Mobile Retter“ hatte der Kreis Kleve 2017 beschlossen, qualifizierte Ersthelfer, die sich dazu freiwillig melden, mit einer Notfall-App auszustatten, so dass die mobilen Retter dank Handy-Ruf sehr schnell bei einem Hilfebedürftigen sein können. Dafür wurde der Kreis Kleve in diesem Jahr mit dem Engagementpreis NRW ausgezeichnet.

Auch ein gut funktionierender Rettungsdienst kann nicht so schnell vor Ort sein wie eine Privatperson, die sich zufällig in der Nähe des Geschehens aufhält. Mit jeder Minute früher, in der mit der Reanimation begonnen werden kann, steigen die Überlebenschancen der Betroffenen. Ehrenamtlich engagierte mobile Helfer werden so zu echten Rettern. Bundesweit sterben jährlich mehr als 70.000 Menschen infolge eines Herz-Kreislauf-Stillstandes trotz versuchter Reanimation. Der gemeinnützige Verein Mobile Retter hilft dabei, diese Zahl zu reduzieren, indem die Leitstelle jederzeit und an jedem Ort über eine App auf dem Smartphone einen Helfer ortet und ihn parallel zum Rettungsdienst alarmiert.

Nach Annahme des Einsatzes machen sich die Mobilen Retter so schnell wie möglich auf den Weg, wobei die Navigation ebenfalls über die App unterstützt wird. Auch die Ankunft am Einsatzort wird über die App an die Kreisleitstelle übermittelt. Nach dem Einsatz protokolliert der Retter den Sachverhalt anonymisiert. Für die Zukunft strebt der Mobile Retter e.V. im Zusammenspiel mit dem Kreis Kleve auch eine »Kreisgrenzen überschreitende Alarmierung« an, so dass Mobile Retter auch außerhalb ihres eigentlichen »Heimatbereiches« zum Einsatz kommen können.