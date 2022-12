Tests im Januar möglich Mobile ADAC-Prüfstation kommt nach Kleve

Ergänzend bietet der ADAC Nordrhein auf seiner Mobilen Prüfstation kostenpflichtige Zusatzleistungen an, zum Beispiel den ADAC Sicherheits-, Urlaubs- oder Gebrauchtwagencheck sowie die Wartung von Klimaanlagen (mit Kältemittelfüllung R134a). Vor Inanspruchnahme jeglicher Prüfleistungen ist eine telefonische Terminabsprache unter 0221 4727-633 oder 0221 4727-91807 erforderlich. In den Prüfzentren Köln und Oberhausen bietet der ADAC Nordrhein darüber hinaus weitere Fahrzeug-Checks und die Hauptuntersuchung an.