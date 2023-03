Mitarbeiter von Spectro Regionalsieger von „Jugend forscht“ kommen aus Kleve

Info

Landesebene Der Landeswettbewerb Jugend forscht 2023 wird vom 27. bis 29. März von der Bayer AG Leverkusen, der Henkel AG & Co. KGaA und der Ruhr-Universität Bochum in Bochum ausgerichtet. Der Landeswettbewerb Schüler experimentieren, ausgerichtet von der Westenergie AG, findet am 6. Mai in Essen statt.