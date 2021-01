Corona : Kalkar stellt Mitarbeiter für Fahrten zum Impfzentrum

KALKAR Die Gemeinde geht zwar davon aus, dass ein Großteil der Fahrten zum Impfzentrum privat organisiert wird. Ansonsten stehen aber Ehrenamtler und städtische Mitarbeiter bereit.

(RP) Auch die Stadt Kalkar setzt auf Ehrenamtler, zusätzlich bietet die Verwaltung aber an, dass städtische Mitarbeiter Senioren zum Impfzentrum im Wunderland fahren. Dort beginnen bekanntlich am 1. Februar die Corona-Schutzimpfungen von Menschen über 80 Jahren. Die Terminvergabe – telefonisch oder online – beginnt in diesen Tagen. „In den nächsten Tagen werden Informationsschreiben über das genaue Verfahren der Terminvergabe per Post zugestellt“, schreibt die Verwaltung.