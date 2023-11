Von Kellen in die BayArena Ein Klever ist Chefkommunikator beim Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen

In der Fußball-Bundesliga begeistern sich derzeit viele Fans für Bayer 04 Leverkusen. Die Werks-Elf steht nach elf Spieltagen überraschend an der Tabellenspitze. Der Trainer-Name Xabi Alonso geht den Anhängern flüssig über die Lippen. Was indes nicht so viele wissen: Der Direktor Kommunikation beim Werksklub heißt Holger Tromp. Und er kommt ursprünglich aus dem Ortsteil Kellen.