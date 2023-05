Platz bei der USK gefunden Mit etwas Mut in den Arbeitsmarkt

Und das, was im Berufsbildungsbereich von Haus Freudenberg begann und später im Geschäftsbereich Garten- und Landschaftspflege fortgeführt wurde, konnte sich sehen lassen: Im Rahmen verschiedener externer Praktika lernte er bereits in 2016 die Umweltbetriebe kennen. „Als ich dann im Dezember 2021 die Stellenausschreibung für Gärtner der USK in der Zeitung las, habe ich mich direkt beworben“, sagt Kohlleppel. „Ich wollte einfach noch etwas anderes machen und mich weiterentwickeln.“