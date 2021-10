SOS Kinderdorf : Mit Eimern aufs Kartoffelfeld

Kleve/Uedem Wenn 40 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren mit Eimer und Schaufel bepackt den Kartoffelacker vom Bauernmarkt Lindchen in Uedem-Keppeln stürmen, ist es Zeit für die Projektwoche der Kita am Wald des SOS-Kinderdorfs Niederrhein aus Kleve-Materborn.

„Wir bieten den Kindern mit der Projektwoche ein ganzheitliches Erleben an. Das bedeutet, dass sie mit Kopf, Herz und Hand – also mit allen Sinnen wahrnehmen. Wenn sie in der Erde graben und buddeln oder auch über das unebene Stoppelfeld marschieren – lernen sie sich und ihre Umwelt bewusst wahrzunehmen“, sagt Sascha Trungadi, Leiter der Kita am Wald. Trungadi weiter: „Wenn die Kinder dann auch noch mit einem prall gefüllten Kartoffeleimer stolz vom Feld marschieren, stärkt es ihr Selbstvertrauen ungemein.“

Schwerpunkt der Kita am Wald ist die naturnahe Pädagogik. Die Kinder gehen nicht nur mehrmals die Woche für einige Stunden in den nahegelegenen Reichswald in Kleve-Materborn, sondern lernen auch in ihren Gruppen auf vielfältige Art und Weise die Natur kennen und schätzen. „Wir wollen demnächst unseren eigenen kleinen Acker bestellen. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Kita am Wald hat das SOS-Kinderdorf Parzellen für die Kinderdorffamilien, Wohngruppen und die Kita am Wald auf einem Grundstück eingerichtet. „Denn wer sein eigenes Gemüse zieht und aufwachsen sieht, ist schnell mit Begeisterung für gesunde Ernährung, Natur und Nachhaltigkeit bei der Sache“, sagt Detmar Pommering, Bereichsleiter Kitas und offenen Angebote beim SOS-Kinderdorf Niederrhein.