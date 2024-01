„Ich dachte, ich hätte das alles verdient“ Kati wurde missbraucht – hier erzählt sie ihre Geschichte

Als Kati (Name geändert) am Grab ihres Vaters steht, reicht der Bestatter ihr eine Rose. Kati zerbricht die Rose und steckt sie in das Urnengrab. Kati trauert nicht, fühlt nur Erleichterung. „Der Tod meines Erzeugers hat mir dabei geholfen, das alles zu begraben“, sagt sie.