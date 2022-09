Vor dem Landgericht Kleve : Mädchen mit Drogen gefügig gemacht - 37-Jähriger angeklagt

Kleve Die Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtigen Emmericher schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in 24 Fällen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in drei Fällen vor.

Er habe sein Leben endlich in Ordnung bringen, einer Schweißerlehre nachgehen und die Drogen hinter sich lassen wollen. Nun aber sitzt ein 37-jähriger Klever, der seit Freitag vor dem Landgericht in Kleve angeklagt ist, in Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtigen Emmericher schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in 24 Fällen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in drei Fällen vor. Zudem soll er zwei Mal als Dieb in Erscheinung getreten sein: Bei Edeka Schroff soll der Mann eine Musikbox gestohlen, außerdem an einem E-Bike den Computer abmontiert haben.