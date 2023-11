Musiker startet durch Mirko Peters aus Kalkar will Schlagerstar werden

Der Gewinn hatte es in sich. In den wenigen Wochen wurde seitdem für Mirko ein neuer Schlager komponiert, getextet und im Musikstudio aufgenommen. „Grenzenlos“, von Jörg Backhaus im Studio erstellt, wird am Samstag, 18. November, in Goch im Haus am See bei „RheinSchlager On Tour“ vorgestellt. Desweiteren wird das erste Musikvideo erstellt. In Dinslaken war Mirko bereits beim Bühnencoaching bei Trainerin Edwina de Pooter. Auch die Optik ist wichtig: Eine Stylistin half dem Schlagerneuling in Venlo und kleidete ihn mit einem passenden Bühnenoutfit ein. Autogrammkarten wurden bereits gedruckt, und seit dem Casting gab es schon einige Auftritte bei Schlagerveranstaltungen in Isenbüttel und Bad Ems.