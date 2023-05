Silke Gorißen Ministerin besucht Veggie-Aktion – und muss sich danach zu Fleisch bekennen

Neu sind aber wohl die Wellen, die so etwas schlagen kann. So reagierte mit Luisa Neubauer schon der prominenteste Kopf der deutschen „Fridays for Future“-Bewegung, per Twitter auf den Vorgang: „Wenn der Besuch einer vegan-vegetarischen Mensa dazu führt, dass eine Ministerin sich zum Fleischverzehr ,bekennen‘ muss, dann erleben wir nichts anderes als eine fossile Identitätspolitik, die sich für nichts zu schade ist. Und man muss befürchten, dass das erst der Anfang ist“, schrieb sie.