Schlossgespräch der Volksbank Kleverland Ministerin Neubaur spricht in Moyland über die grüne Transformation

Wilhelm Wolters, Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Kleverland, konnte Vertreter aus Politik, Verwaltung, Kultur, Wirtschaft – und nicht zuletzt viele Mitarbeiter, Mitglieder und Kunden der Genossenschaftsbank auf Schloss Moyland begrüßen. Das Thema des Vortrags: „Ambition und Angebot – Eine Veränderungspartnerschaft für die Transformation“. Etwas kryptisch auf den ersten Blick – mit Beginn des Vortrages wurde dann aber schnell klar, worum es geht: um die Transformation hin zu erneuerbaren Energien und mehr Nachhaltigkeit. „Es ist eine Frage der Vernunft, jetzt in die Transformation zu investieren“, sagte die Ministerin. Sie verwies auf die Flutkatastrophe an der Ahr, die – neben den menschlichen Schicksalen freilich – auch volkswirtschaftlich einen großen Schaden angerichtet habe und die eine Folge des Klimawandels sei. „Solche Ereignisse werden häufiger auftreten. Wir müssen was tun“, appellierte Neubaur. Eine der großen Herausforderungen: den CO2-Ausstoß zu reduzieren und den Anteil erneuerbarer Energien in Nordrhein-Westfalen zu erhöhen. Auf dem Weg nach Moyland habe sie gesehen, dass die Region auf dem Weg zu „dezentraler, erneuerbarer Energie“ schon sehr weit sei. Mit Blick auf Nordrhein-Westfalen insgesamt sagte sie: „Die Landschaft wird sich verändern.“