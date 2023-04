Bedburg-Hau Neubau der Frauenforensik endlich fertig

„Die bisherigen Zustände waren untragbar“, brachte es Ulrike Lubek auf den Punkt. Die Klinik ist 1912 in den Betrieb gegangen und nutzt bis heute noch Teile der alten Baustruktur für forensische Patienten – zum Beispiel mit Mehrbettzimmern und sehr veralteten Sanitäranlagen. Auch für die Mitarbeiter und moderne Therapie-Möglichkeiten stellten die alten Gebäude große Herausforderungen dar. Wie untragbar die Zustände bisher waren, das wurde bereits 2013 festgestellt, als die Planungen begannen. Nun, zehn Jahre später, der Neubau. „Wir müssen uns selbstkritisch die Frage stellen: Warum hat das so lange gedauert?“, sagte LVR-Direktorin Lubek. Um so mehr freue man sich nun auf die Eröffnung – und umso fokussierter sei man, auch die übrigen Gebäude bis 2026 fertig zu stellen. „Gerne früher, aber nicht später.“ Die Forensik in Bedburg-Hau ist eine der größten in Deutschland. „Größe ist aber kein Qualitätskriterium“, sagte Lubek. „Nach Abschluss der Maßnahmen ist es auch die modernste Forensik, die in unserem Verantwortungsbereich liegt.“