Kleve Laumann Laudator bei den Schaustellern

Dass ein Minister, der Präsident und der Vizepräsident des Landtags gemeinsam eine Veranstaltung in Kleve besuchen, das kommt nicht häufig vor. Und ein solch großer Bahnhof, wie sie ihn hier erlebten, dürfte ebenfalls die ganz große Ausnahme sein: Die Arbeitsgemeinschaft der Schaustellerverbände in Nordrhein-Westfalen hatte diesmal zu ihrem Jahresempfang nach Kleve eingeladen. Albert Ritter, der Vorsitzende der Organisation, erzählte in der gut gefüllten Stadthalle, dass der Schaustellerverband Kleve-Geldern seit 65 Jahren existiert und gratulierte dazu dem Vorsitzenden Dirk Janßen. Die Feuerwehr Kleve bekam das Ehrenband des Schaustellerverbands, während die Gesamtheit der Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen stolz sein kann auf die Auszeichnung mit dem „Goldenen Karussellpferd“. Das verleihen die Kirmes- und Volksfestleute in jedem Jahr einer Person oder Gruppierung, die sich besonders für sie einsetzt. Ohne die Helfer vor Ort wären Kirmes, Zirkus und Weihnachtsmarkt nicht möglich.