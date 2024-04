Zum Start der Saison Hier kann man im Kreis Kleve Minigolf spielen

Schon seit Karfreitagwird an der Luitgardisstraße in Emmerich wieder eingelocht. Das kostet hier zwei Euro für Kinder und Jugendliche, für Erwachsene 3,50 Euro. Die Öffnungszeiten in Hoch-Elten sind bis Juni mittwochs von 14 bis 19 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 19 Uhr. Von Juli bis August kann dienstags bis freitags von 12 bis 20 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 11 bis 20 Uhr gespielt werden. Zum Ende der Saison im September und Oktober ist die Anlage dann nur noch an Feiertagen, Samstagen und Sonntagen von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Schulklassen und Vereine können nach Absprache außerhalb der Öffnungszeiten spielen.