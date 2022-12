Mittel aus dem Bund Knapp elf Millionen Euro für Bauprojekte im Kreis Kleve

Der Ersatzneubau des Bürgerzentrums in Geldern-Kapellen (1,1 Millionen Euro), die Sanierung und Erweiterung des Hallenbades „Parkbad Gelderland“ in Geldern (5,4 Millionen Euro) sowie die Sanierung des Lehrschwimmbeckens und der Turnhalle der Marienschule in Kleve (4,5 Millionen Euro) werden mit insgesamt knapp elf Millionen Euro aus dem Programm „Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gefördert. Dies teilte nun der Kreis Klever Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff mit.