Kaffee und Kuchen im Paradies So schön ist der Teegarten in Millingen aan de Rijn

Wer in den Teegarten („Theetuin“) in Millingen möchte, muss es wirklich wollen. Denn man kann nicht bequem mit dem Auto vorfahren, es gibt keine asphaltierte Straße dahin und schon gar keinen Parkplatz davor. Stattdessen geht es zweieinhalb Kilometer durchs Naturschutzgebiet De Millingerwaard, auf dem Rad oder zu Fuß. An der Waal lassen sich wild lebende Galloway-Rinder und Konik-Pferde beobachten. „Unsere Gäste sind besonders“, sagt Chef Rob Frowijn. Und die Mühen werden belohnt. Kaffee und Kuchen gibt es bei dem Niederländer inmitten einer Blumen-Oase, hier prallen der Ferne Osten und Südeuropa aufeinander, die Welten gehen in Harmonie ineinander auf. Skulpturen wachen über sie. „Hier lässt man den alltäglichen Ballast weit hinter sich.“