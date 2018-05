Kreis Kleve: Milchwoche startet im Kreis Kleve

Kreis Kleve Es gibt 17 Veranstaltungen in vielen verschiedenen Kommunen. Sie reichen von der Radtour über den "Milchweg" über einen "Sahneschlag-Wettbewerb" bis zur Kochshow mit Fernsehkoch Björn Freitag auf Haus Riswick in Kleve.

Im Kreis Kleve wird dieses Jahr die Milchwoche NRW ausgerichtet. Vom 1. bis zum 7. Juni steht in der Region die Milch im Mittelpunkt. Insgesamt finden 17 Veranstaltungen mit verschiedenen Programmpunkten rund um das Thema Milch und Milcherzeugung statt, unter anderem in Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen, in einer Hofmolkerei und einer Käserei, auf einem Wochen- und einem Bauernmarkt sowie auf dem Klever Milchweg. Damit sollen neue Wege eingeschlagen werden, um das positive Image der Milch und die gesellschaftliche Akzeptanz für die Milcherzeugung auszubauen. Veranstalter ist die Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW. Gefördert wird die Aktion durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW. Die wichtigsten Termine in der Übersicht: