Im Hollywood-Blockbuster Mädchen aus Bedburg-Hau spielt in „Die Tribute von Panem“ mit

Die Spannung war groß, als Mila Gillessen am Mittwochabend die Vorpremiere des neuen Tribute von Panem-Films im Klever Kino besuchte. Familie und Freunde begleiteten die 15-jährige Schülerin aus Bedburg-Hau in den Kinosaal. Denn Mila Gillessen hat als Komparsin am neuen Teil der dystopischen Science-Fiction-Filmreihe mitgewirkt. 50.000 Menschen hatten sich als Komparsen beworben für die Szenen, die voriges Jahr im Duisburger Landschaftspark gedreht wurden. Nur 3000 Bewerber wurden genommen – darunter auch Mila Gillessen.