Mikrozensus 2023 in NRW Bürger im Kreis Kleve sollen wieder Auskunft geben

Wie lange dauert jeweils ein Interview? Im Mikrozensus gebe es verschiedene Fragenprogramme, die jeweils unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte hätten und sich deshalb im Umfang unterschieden, erklärt IT NRW. Zudem würden alle Mitglieder in einem Haushalt befragt, sodass die tatsächliche Länge eines Interviews auch von der Zahl der Personen in einem Haushalt beeinflusst werde. Eine pauschale Aussage, wie lange die Befragung dauere, sei deshalb schwer möglich. In der Regel könnten für ein Telefoninterview zwischen 15 und 45 Minuten veranschlagt werden.